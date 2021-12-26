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Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonası sona erdi

Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonası sona erdi
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Spor

Eskişehir'de düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonası sona erdi.

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda yıldızlarda 143, büyüklerde ise 157 olmak üzere 300 flöreci, kürsü mücadelesi verdi.

Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere Türkiye'nin 10 ilinden eskrimcilere ev sahipliği yapan organizasyonda, yıldızlar flörede Kayhan Sırmacı ve Alisa İsbir, büyükler flörede ise Utku Özyalçın ve Alisa İsbir altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ve antrenörlerine madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, TEF Teknik Kurul Koordinatörü Yusuf Barsbuğa, TEF Teknik Kurul üyeleri Mustafa Uslular ve Kamil Özdemir verdi.

AA / Emrah Yaşar - Spor Haberleri

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