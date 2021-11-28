Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi - Haberler Spor
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Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Spor

Türkiye Eskrim Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

KOCAELİ (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

İzmit ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 18 ilden 381 sporcu mücadele etti.

Çekişmeli müsabakaların yaşandığı şampiyonada Yıldızlar 17 Yaş Altı'nda erkeklerde Ardıç Karan Safçı ve kızlarda Aleyna Ertürk, Büyükler Epe'de ise erkeklerde Hilmi Taha Ekenler ve kadınlarda Gökçe Günaç altın madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi

Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi

Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi

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AA / İbrahim Aktaş - Spor Haberleri

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