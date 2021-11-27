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Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

AA / Şengül Azbay - Haberler | Spor
Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

KOCAELİ (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

İzmit ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 18 ilden 385 sporcu katıldı.

Açılış töreninin ardından sporcular, yıldızlar 17 yaş altı erkek ve kız epe kategorilerinde kürsü mücadelesi verdi.

Şampiyona, yarın büyükler erkek ve kadınlar epe kategorilerinde yapılacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

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AA / Şengül Azbay - Spor Haberleri

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