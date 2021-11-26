Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Kocaeli'de başlıyor

KOCAELİ (AA) - Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Kocaeli'de yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27-28 Kasım tarihlerinde İzmit'te düzenlenecek şampiyonada 18 ilden 385 sporcu kürsü mücadelesi verecek.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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