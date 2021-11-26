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Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Kocaeli'de başlıyor

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Kocaeli'de başlıyor

Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Kocaeli'de yapılacak.

KOCAELİ (AA) - Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Kocaeli'de yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27-28 Kasım tarihlerinde İzmit'te düzenlenecek şampiyonada 18 ilden 385 sporcu kürsü mücadelesi verecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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