Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Kocaeli'de başlıyor
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Kocaeli'de yapılacak.
KOCAELİ (AA) - Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Kocaeli'de yapılacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27-28 Kasım tarihlerinde İzmit'te düzenlenecek şampiyonada 18 ilden 385 sporcu kürsü mücadelesi verecek.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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