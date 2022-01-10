Yıldızlar 17 Yaş Altı Flöre Federasyon Kupası sona erdi

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Federasyon Kupası organizasyonu tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan (TEF) yapılan açıklamaya göre, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda 91 sporcu kürsü mücadelesi verdi.

Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Muğla 'dan eskrimcilere ev sahipliği yapan kupada dereceye giren sporcular şöyle:

Yıldız erkekler:

1- Kayhan Sırmacı (Prizma Eskrim)

2- Baran Çobanoğlu (Angora Pars Eskrim)

3-Tan Sezer (Atak Eskrim)

Yıldız kızlar:

1- Alisa İsbir (Spor Toto)

2- Almila Birçe Durukan (Angora Pars Eskrim)

3- Fatıma Zehra Anbarlılar (Altınyurt)

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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