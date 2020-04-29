Yıldızgörer: "Hakikati dile getiren Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıldızgörer: "Hakikati dile getiren Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, cuma hutbesi sırasındaki sözleri dolayısıyla eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Yıldızgörer:
29.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:42

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, cuma hutbesi sırasındaki sözleri dolayısıyla eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek vererek, "Erbaş'ın, Müslümanlara ve aslında tüm insanlığa yönelik olarak yaptığı açıklamayı destekliyor, karşı duruş sergileyerek mesnetsiz şekilde toplumda infial oluşturma çabasında olan kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz" dedi.

Yıldızgörer, geçtiğimiz cuma günü Hacı Bayram Veli Camii'nde verdiği hutbe sebebiyle belirli kesimlerin eleştirilerine maruz kalan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek açıklamasında bulundu. İslam'ın, tarihin tozlu sayfalarında yer alan kısık sesler değil, aksine evrensel değerleriyle asırları kucaklayan ve her çağa seslenen ve tarihe yön veren bir din olduğunu vurgulayan Yıldızgörer, "Allah'ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, cuma hutbesi sırasında tamamıyla İslam ve Kur'an'ı temel alarak ifade ettiği sözlerin, bir takım odaklarca kamuoyunda farklı bir algı oluşturma çabasıyla, art niyetli olarak farklı bir eksene çekilmeye çalışıldığını kaydeden Yıldızgörer, "Erbaş'ın, devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya ve toplumda fikri karmaşaya yol açmaya yönelik olduğu aşikar söz konusu söylem ve çabalar, yine milletimiz tarafından boşa çıkarılmaktadır. Bilinmelidir ki, 'İslam neyi haram kıldı ise onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde ise temizlik ve insana fayda vardır' diyen Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız yalnız değildir. Bu konuda en yetkili kişi olarak Erbaş'ın, Müslümanlara ve aslında tüm insanlığa yönelik olarak yaptığı açıklamayı destekliyor, karşı duruş sergileyerek mesnetsiz şekilde toplumda infial oluşturma çabasında olan kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz" şeklinde konuştu.

MÜSİAD olarak, Müslümanları erdemli bir mücadeleye çağıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı desteklediklerini bir kez daha vurgulayan Yıldızgörer, "Hiçbir Müslümanın toplumsal ifsada yol açan, nesli çürüten zina, eşcinsellik, gayrı meşru hayat, nikahsız yaşama ve her türlü fuhşiyatı destekleyecek bir konumda olmadıklarını ifade etmek istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Almanya'da 'Eşcinsellik hastalıktır' paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Almanya'da "Eşcinsellik hastalıktır" paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Seda Sayan Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Selçuk İnan Lionel Messi Burak Yılmaz Mauricio Isla
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Adana
Şu an buradasınız: Yıldızgörer: "Hakikati dile getiren Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 15:20:49. #1.14#
title