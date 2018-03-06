Yıldızeli'ndeki Muhtarlardan Çedaş'a Tam Destek

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ) Yıldızeli'ndeki mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

ÇEDAŞ, 2017 yılı çalışmalarını değerlendirmek ve paydaşlarının 2018 yılı yatırım taleplerini almak için Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıya Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz, ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, ÇEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Özgür Alpaslan, Yıldızeli Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Gülhan ve merkez ile köy muhtarı katıldı.

Toplantıda konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, şirket olarak 2017 yılında Sivas'a 50 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını belirterek şirketin özelleştirme tarihi olan 2010 yılından bu yana yatırımda yüzde yüzün üzerinde bir artış yaptıklarına dikkat çekti.

ÇEDAŞ'ın 2023 vizyonu hakkında bilgiler veren Akboğa,"Köylerimizde 1980'li yıllardan kalma köy şebekelerini ve ekonomik doldurmuş trafoları değiştiriyoruz. 2017 yılında hizmet bölgemizdeki 373 köyün elektrik şebekesini yeniledik. Kırsal bölgelerde yaptığımız yatırımları artırarak devam ettiriyoruz. Hedefimiz 2023 yılına kadar hizmet bölgemizde yatırım ihtiyacı olan bütün köylerin şebekesini yenilemek. Bu kapsamda Sivas'a 400 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz ise önceki yıllarda ilçede yaşanan elektrik sorunlarına değinerek ÇEDAŞ'ın son zamanlarda yaptığı yatırım ve bakım onarım çalışmaları ile ilçede elektrik ile ilgili sorunların büyük oranda giderildiğini söyledi. ÇEDAŞ çalışanlarının özverili bir şekilde çalıştığını da hatırlatan Başkan Navruz,"ÇEDAŞ Yıldızeli İlçe İşletme Şefliği'nde görevli personeller sorunlarımızın çözümü noktasında büyük gayret gösteriyor. ÇEDAŞ ekiplerine ihtiyaç duyduğumuz her an kısa sürede ulaşabiliyoruz. Genel müdürümüzün anlattığı yatırımlar sayesinde artık elektrik kesintilerini neredeyse tarih oldu. Kırsal bölgelerimiz için planlanan yatırım programı ile de umarım elektrik ile ilgili sorunlar tamamen çözüme kavuşturulacak." dedi.

Yıldızeli Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Gülhan muhtarların sorunlarını bire bir iletebileceği bir toplantı düzenlediği için ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa'ya ve yaptıkları çalışmalardan dolayı Yıldızeli ilçesindeki ÇEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz, ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa ve ÇEDAŞ Sistem İşletme Direkörü Özgür Alpaslan tarafından muhtarlara plaket takdim edildi. - SİVAS