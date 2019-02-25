Yıldızeli'nde Satranç Turnuvası Düzenlendi

Yıldızeli'nde Satranç Turnuvası Düzenlendi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde satranç turnuvası düzenlendiİlçe Kaymakamı Süleyman Bakan'ın hamlesiyle başlayan turnuva 10 yaş ve altı,14 yaş ve altı ile açık olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi.

Yıldızeli'nde Satranç Turnuvası Düzenlendi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi

İlçe Kaymakamı Süleyman Bakan'ın hamlesiyle başlayan turnuva 10 yaş ve altı,14 yaş ve altı ile açık olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular madalya ve ödülleri verildi.

Kaymakam Bakan turnuvanın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İHA
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