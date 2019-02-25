Yıldızeli'nde Satranç Turnuvası Düzenlendi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi

İlçe Kaymakamı Süleyman Bakan'ın hamlesiyle başlayan turnuva 10 yaş ve altı,14 yaş ve altı ile açık olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular madalya ve ödülleri verildi.

Kaymakam Bakan turnuvanın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İHA