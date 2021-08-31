Yıldızeli ilçesine bağlı köy yollarında iyileştirme çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldızeli ilçesine bağlı köy yollarında iyileştirme çalışmaları sürüyor

Yıldızeli ilçesine bağlı köy yollarında iyileştirme çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köy yollarında onarım, kumlama ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köy yollarında onarım, kumlama ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Yıldızeli Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, 2021 yılı KÖYDES programında yer alan köy yollarında iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

Bu çerçevede, Çöte köyünün 3,5 kilometrelik kısmında kumlama çalışması yapıldı.

Ortaklar, Üyük Yaylası, Çobansaray ve Topulyurt köy yollarındaki yama çalışmaları ile Kızılköy, Avcıpınar ve Subaşı köyleri arasındaki yolda sürdürülen asfaltlama çalışması tamamlandı.

Belcik ile Yolkaya köy yollarındaki onarım çalışmaları ise devam ediyor.

Yıldızeli ilçesine bağlı köy yollarında iyileştirme çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

'Arılara fısıldayan adam' olarak anılan 24 yaşındaki genç, korucuyu kıyafet olmadan kovanların arasına daldı
"Arılara fısıldayan adam" olarak anılan 24 yaşındaki genç, korucuyu kıyafet olmadan kovanların arasına daldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Mansur Yavaş Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Muslera Ali Öztürk Umut Meraş Şenol Güneş Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yıldızeli ilçesine bağlı köy yollarında iyileştirme çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 17:02:56. #1.16#

title