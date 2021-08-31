Yıldızeli ilçesine bağlı köy yollarında iyileştirme çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köy yollarında onarım, kumlama ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köy yollarında onarım, kumlama ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Yıldızeli Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, 2021 yılı KÖYDES programında yer alan köy yollarında iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

Bu çerçevede, Çöte köyünün 3,5 kilometrelik kısmında kumlama çalışması yapıldı.

Ortaklar, Üyük Yaylası, Çobansaray ve Topulyurt köy yollarındaki yama çalışmaları ile Kızılköy, Avcıpınar ve Subaşı köyleri arasındaki yolda sürdürülen asfaltlama çalışması tamamlandı.

Belcik ile Yolkaya köy yollarındaki onarım çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde