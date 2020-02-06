Yıldızeli'de Öğretmenler Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı

06.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:42

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Öğretmenler Kurulu İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Yıldızeli Milli Eğitim Müdürü Tuncay Baral başkanlığında Pamukpınar Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, ilçenin akademik başarısı, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetleri ve toplum hizmetleri alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Baral, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçeyi eğitim alanında en üst sıralara çıkarmak için hep birlikte çalışmanın esas olduğunu belirterek, "Geleceğimiz olan yavrularımızı nitelikli bir eğitim ile eğitmek gibi bir zorunluluğumuz var. Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarını tertemiz gelecek nesillere emanet etme mücadelemizde bilgiye ulaşan, onu üreten ve kullanabilen bir nesli yetiştirerek milli manevi değerleriyle donatarak aziz milletimizin hizmetine sunmamız için bu tür planlama toplantılarımız oldukça önem arz etmektedir." dedi.

Toplantıya, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA