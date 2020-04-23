Yıldızeli'de çocuklar 23 Nisanı böyle kutladı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar, çektikleri görüntülerini birbiri ile paylaştı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar, çektikleri görüntülerini birbiri ile paylaştı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs (Covit-19) tedbirleri dolayısı ile çocuklar için buruk geçti. Söyledikleri şii ve şarkılardaki sözlerin aksine koşup oynayamayan çocuklar, bayramı evlerinde düzenledikleri etkinlikler ile kutladı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bayramı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar, evlerinde düzenledikleri etkinlikleri görüntüleyerek birbirleriyle ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. - SİVAS Kaynak: İHA