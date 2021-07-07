Yıldızdağı Temel ve asfalt yapım ihalesi
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Yıldızdağı Temel ve asfalt yapım ihalesi

Yıldızdağı Temel ve asfalt yapım ihalesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Yıldızdağı Temel ve asfalt yapım ihalesi Birliğimizin 2021 Yılı KÖYDES Programında Bulunan Yıldızdağı-Yakupoğlan, Yusufoğlan Köy Yolu Temel Yapılması İşi. (Porsuk-Zengi-Yıldızeli Sınırı Asfalt İyileştirme) (Yıldızdağı-Yakupoğlan Köy Yolu Sathi Kaplama İşi) 14. 07. 2021-10. 20.

Yıldızdağı Temel ve asfalt yapım ihalesi

Birliğimizin 2021 Yılı KÖYDES Programında Bulunan Yıldızdağı-Yakupoğlan, Yusufoğlan Köy Yolu Temel Yapılması İşi. (Porsuk-Zengi-Yıldızeli Sınırı Asfalt İyileştirme) (Yıldızdağı-Yakupoğlan Köy Yolu Sathi Kaplama İşi)

14. 07. 2021-10. 20

Kaynak: Habermetre

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