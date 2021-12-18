Yıldızdağı'nda kar kalındığı 30 santimetreye ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldızdağı'nda kar kalındığı 30 santimetreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Yerel

Yıldızdağı'nda kar kalındığı 30 santimetreye ulaştı Sivas'ta bulunan Yıldızdağı'nda Kış Turizmi ve Kayak Merkezinde sezonun açılmasına günler kala kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

SİVAS (İHA) - Yıldızdağı'nda kar kalındığı 30 santimetreye ulaştı

Sivas'ta bulunan Yıldızdağı'nda Kış Turizmi ve Kayak Merkezinde sezonun açılmasına günler kala kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

SİVAS - Sivas'ta bulunan Yıldızdağı Kış Turizmi ve Kayak Merkezinde sezonun açılmasına günler kala kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Sivas'ta geçtiğimiz geceden bu yana etkili olan kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Şehir merkezine mevsimin ilk karı düşerken yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreye kadar ulaştı. Sezon açılışı için gün sayan Yıldızdağı Kış Turizmi ve Kayak Merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre oldu. Pistlerde kar kalınlığının çarşamba gününe kadar yarım metrenin üzerine çıkması bekleniyor.

Yıldızdağı'nda kar kalındığı 30 santimetreye ulaştı

Yıldızdağı'nda kar kalındığı 30 santimetreye ulaştı

Yıldızdağı'nda kar kalındığı 30 santimetreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title