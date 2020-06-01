Yıldızdağı ile havalimanı arasındaki mesafe kısalacak
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Yıldızdağı ile havalimanı arasındaki mesafe kısalacak

Normalleşme sürecinin ilk günü itibariyle Sivas'ta Yıldız Dağı-Sıcak Çermik ve Havalimanı arasındaki bağlantı yolunun yapımı için gerçekleştirilecek olan projeye başlandı.

Yıldızdağı ile havalimanı arasındaki mesafe kısalacak
01.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:45

Normalleşme sürecinin ilk günü itibariyle Sivas'ta Yıldız Dağı-Sıcak Çermik ve Havalimanı arasındaki bağlantı yolunun yapımı için gerçekleştirilecek olan projeye başlandı.

Yıldız Dağı - Sıcak Çermik ve Havaalanı arasındaki bağlantı yolunun yapımı için çalışmalara başlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın katılımıyla, toplam 57 km'lik projede 17 km'lik 1. etabın startı verildi. Proje alanını inceleyerek Karayolları Sivas 16. Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Salih Ayhan, daha sonra Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi girişinde katılımcılarla birlikte kurban keserek dua etti. Sivas'ın önemli bir projeyi daha kazanacağını belirten Ayhan; "Türkiye'nin en genç kayak merkezi olan Sivas'ın parlayan yıldızı 2013 yılından beri kamu kurumlarımızla, emekçilerimizle ilmek ilmek dokunarak vatandaşlarımızın hizmetine sokuldu. Bir hayal daha gerçek oluyor. Sivas'ın parlayan yıldızıyla Sıcak Çermik arasındaki bağlantı yolu tüm Sivaslılar gibi beni de çok heyecanlandırıyor. Projenin tamamlanmasıyla bu bölgenin cazibesi daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.2015 yılında Yıldız Dağı - Sıcak Çermik ve Havalimanı bağlantısıyla yolun turizm yolu ağına alındığını hatırlatan Vali Salih Ayhan, Projelendirme ve onay sürecinin ardından bugün kurbanlarını keserek işe başladıklarını söyledi. Hazırlık döneminde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade eden Vali Ayhan, " 8 Şubat 2019 tarihinde ilimize teşrif eden Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sürecin hızlandırıldığı projede, emeği geçen geçmiş dönem Başbakanımız Binali Yıldırım'a, geçmiş ve şimdiki Ulaştırma Bakanlarımıza, Bakanımız İsmet Yılmaz'a, Milletvekillerimize ve emekleri geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu projede ben çok heyecanlıyım, bölge halkı çok heyecanlı. Sivas'ın parlayan yıldızı bu projenin tamamlanmasıyla ülkemizde adından söz ettiren bir konuma gelecek ve çok önemli bir mesafe kat etmiş olacak." dedi.

" Sivas'ın Parlayan Yıldızı Değer Kazanmaya Devam Edecek"

Salih Ayhan, normalleşmenin ilk günü itibariyle projeye başlamanın çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Coğrafyası itibariyle zor ve meşakkatli bir bölge olsa da bölge halkının yaklaşımı, işi sahiplenmesi ve biran önce projenin bitmesi için fedakarlık yapmaları her şeyi kolaylaştırıyor. Bir yandan çalışmalara devam ederken bir yandan da kamulaştırma çalışmaları devam edecek. Bu noktada da bize destek olacaklarına, makul şeklide yaklaşacaklarına inanıyorum. Sivas'ın parlayan yıldızı değer kazanmaya devam edecek. Birinci etap olan 17 km'lik kısımda çalışmalar büyük bir hızla başladı. Diğer etaplarında hazırlık çalışmaları sürüyor. İnşallah hiçbir duraksama olmadan, kazasız belasız şekilde projemizi nihayetlendireceğiz. Sıcak çermik bölgemizde de altyapı rehabilite ve rekreasyon çalışmalarımız devam ediyor. Altınkale gibi önemli projelerimiz ve tanıtımlarla bu bölgeyi ülke ve dünya gündemine hep birlikte taşıyacağız" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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