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Isparta, 8 Mart, Spor

Yıldız yüzücüler Isparta'da kıyasıya yarıştı

ANALİG Yüzme Grup müsabakalarında Ispartalı sporcular, performanslarıyla göz doldurdu.

09.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:53
Yıldız yüzücüler Isparta'da kıyasıya yarıştı

ANALİG Yüzme Grup müsabakalarında Ispartalı sporcular, performanslarıyla göz doldurdu. Isparta Karması 13 Yaş Kızlarda 2'nci, 13 Erkekler 1'nci, 14 Yaş Erkekler 1'nci, 14 Kızlar 1'nci olarak, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.


Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme grup müsabakaları 7-8 Mart 2020 tarihlerinde Isparta 29 Ekim Olimpik Yüzme havuzunda gerçekleştirildi. Törende şehitlerde anıldı. 2 gün süren yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri takdim edildi. Seremoni töreninde yerini alan ve müsabakaları yakından takip eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, geleceğin yıldızlarını illerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti söyleyerek, "Yüzmeye yakışır çok güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen sporcu ve yöneticilere katkılarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.


ANALİG Yüzme Grup müsabakalarında Ispartalı sporcular, performanslarıyla göz doldurdu. Isparta Karması 13 Yaş Kızlarda 2'nci, 13 Erkekler 1'nci, 14 Yaş Erkekler 1'nci, 14 Kızlar 1'nci olarak, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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