Yıldız ve Genç Eskrim Milli Takımı sporcularının Antalya kampı devam ediyor
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Yıldız ve Genç Eskrim Milli Takımı sporcularının Antalya kampı devam ediyor

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Yıldız ve Genç Eskrim Milli Takımı sporcularının Antalya kampı devam ediyor

Yıldız ve Genç Eskrim Milli Takımı sporcularının Mısır'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Antalya kampı sürüyor.

Yıldız ve Genç Eskrim Milli Takımı sporcularının Mısır'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Antalya kampı sürüyor.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Belek'te devam eden milli takım kampını ziyaret etti.

Gürhan, Dünya Şampiyonası öncesi sporculara başarı diledi.

Başantrenör Valery Shturbabin yönetiminde çalışmalarını sürdüren milli takımın kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Aylin Çakır, Maya Kerkeser, Yağmur Erdağlı, Tuğçe Rana Kaya, Muhammed Furkan Kalender, Ahmet Turgut Taflan, Tolga Aslan, Murat Sarp Aşık, Efe Dinç, Alisa İsbir, Şevval Pelin Cantenar, Nazlı Ceren Alioğlu, Almıla Birçe Durukan, Eda Feride Demirhan, Poyraz Tuncer, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın, Baha Baykal Çetinel, Alp Tuna Korkmaz, Tan Sezer, Yusuf Arhan Doyaroğlu, Aleyna Ertürk, Damlanur Sönmüş, Nilahsen Erten, Berra Sonyüksek, Emir Akal, Hilmi Taha Ekenler, Doruk Çika, Halis Efe Elibol, Yalgın Yeter.

Milli takımın kampı, 2 Nisan Cuma günü sona erecek.

Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası, 3-11 Nisan tarihlerinde Mısır'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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