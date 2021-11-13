Yıldız, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ağar'a taziyede bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldız, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ağar'a taziyede bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yıldız, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ağar'a taziyede bulundu

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız; TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar'a taziye ziyaretinde bulundu.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız; TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar'a taziye ziyaretinde bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar'ın ağabeyi Sedat Ağar vefat etti. Cenazesi Adana ili Ceyhan ilçesi Haydarağa Köyü'nde defnedildi. TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreterler Semineri nedeniyle Adana'da bulunan GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Haydarağa Köyü'ne giderek TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar'a taziyede bulundu. - ZONGULDAK

Bu tespihin dünyada eşi benzeri yok! Sivaslı usta 27 bin dolarlık teklifi reddetti

Bu tespihin dünyada eşi benzeri yok! Sivaslı usta 27 bin dolarlık teklifi reddetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title