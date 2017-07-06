Yıldız Transfer Rötar Yaptı

Yeni sezon için daha güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapan Trabzonspor'un yeni transferi Kucka rötar yaptı. Daha önce saat 19.00'da İstanbul'da olması beklenen yıldız futbolcu, 00.30'da gelecek.



50. yılda şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan ve Juraj Kucka, Gary Medel ve Edin Visca'yı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'da Bongonda'nın ardından ikinci transfer de yola çıkıyor.



Milan'ın orta sahası Juraj Kucka'nın imza için bugün saat 19.00'da Türkiye'ye gelecekti. 30 yaşındaki oyuncunun özel işlerinin uzadığı ve biraz daha geç çıkacağı, bu nedenle de saat 00.30'da İstanbul'da olacağı öğrenildi.



Bordo-Mavili ekibin flaş transferi Kucka, özel uçakla getirilecek. Bordo Mavililer, Kucka dışında bir başka Milano kulübü Inter'in de önemli orta sahası Gary Medel için de çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Muharrem Usta da transfer çalışmaları için yurtdışında bulunuyor.