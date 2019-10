Yıldız toplumda oluşturmak istedikleri polis profilini anlatarak Açıklaması

18.10.2019 15:38

Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, toplumda oluşturmak istedikleri polis profilini anlatarak, "Polis kamu düzenini sağlamakla görevli silahlı kolluk gücüdür. Devletin verdiği yetkiyi sonuna kadar en iyi şekilde kullanmak zorundadır. Bu yetkiyi kullanırken de kimsenin diline, dinine, ırkına, soyuna, eteğine, türbanına, başörtüsüne falan bakmaz, bakmayacak. Sadece devletin kanunlarının kurallarının çizgisinin aşıldığı zamana kadar" dedi.



Yıldız kentte göreve yeni başlamasından dolayı düzenlediği basın toplantısı ile yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya geldi. Polis Evi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına birim müdürleri ile ilçe emniyet müdürlerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.



Gerçekleştirilen toplantıda söz alan Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, basın mensuplarının da bir kamu görevi yürüttüğünü ve Denizli'nin huzur kenti olması anlamında yürütülecek çalışmaların duyurulmasında basın mensupları olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.



Toplantıda konuşan Yıldız ise öncelikle göreve geldikten sonra kurum içerisinde yapılan yer değişiklikleri konusuna değinerek atama kararlarının valilik oluru ile yapıldığını hatırlattı. Konuşmasında daha sonra kent ve vatandaş için olması gereken polis profili konusuna değinen Yıldız, "Polis kimsenin diline, dinine, ırkına, soyuna, mezhebine bakmaz. Devletin kamu düzenini sağlamakla görevli silahlı kolluk gücüdür. Devletin verdiği yetkiyi sonuna kadar en iyi şekilde kullanmak zorundadır. Tekraren söylüyorum, bu yetkiyi kullanırken de kimsenin diline, dinine, ırkına, soyuna, eteğine, türbanına, başörtüsüne falan bakmaz, bakmayacak yani. Sadece devletin kanunlarının kurallarının çizgisinin aşıldığı zamana kadar. Yani herkese eşit mesafede olacak, hiçbir kimseye yaptığı muamele dolayısıyla kimseye 'ben Ağrı'lıyım, Trabzon'luyum bana o yüzden böyle bir muamele' yapıldı izlemini hissetmeyecek şekilde davranış şekli ortaya koyacak memurlar yetiştirmemiz lazım, onu yapmaya çalıştım, başarabildiysem ne mutlu, değilse inşallah bizden sonra gelenler başarmaya çalışır. Biz bu çizgiyi böyle koymazsak devletin vatandaşla birebir direk karşı karşıya geldiği bir teşkilat mensupları olarak devleti de lekeleriz arkadaşlar, ben buna inanıyorum" diye konuştu.



"Kimseyi bu çizginin dışına çıktığı için korumayacağız"



Konuşmasında daha sonra kent ve vatandaş için olması gereken polis profili konusuna değinen Yıldız şunları söyledi:



"Sokakta yaptığımız her bir doğru her bir yanlış devlete, devletimizi idare edenlere yorulur, 'demek ki böyle istiyorlar ki bunlar böyle yetişmiş böyle yetiştirilmiş bunu yapıyorlar' derler. O yüzden bizi idare edenleri de zan ve töhmet altında bırakmamak adına böyle bir anlayışın yerleşmesini gerektiğine inandığım için ona gayret ettim. Burada da aynı şekilde görev yaparken arkadaşlara söylediğim odur. Art niyetli olmayacaklar mı? Evet art niyetlilerde olacaklar ama bizim çizgimizin bu olduğunu bilin arkadaşlar, biz herkese eşit mesafede durup, devletin kanununa kuralına uyan her bir vatandaşımızın başımızın üzerinde olduğu şekliyle bir anlayış, yürütmeye çalışacağız burada. Bunun dışına çıkmaya çalışanlarla ilgilide elimizden geldiği kadar adli idari her şeyi sonuna kadar yapacağımızı hem teşkilat biliyor artık, anladılar 15 günde ben onu anlata bildiğimi düşünüyorum yani kurumsal taassup dolayısıyla kimseyi bu çizginin dışına çıktığı için korumayacağız."



Toplantı konuşmaların ardından Yıldız'ın basın mensupları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - DENİZLİ

