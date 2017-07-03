Yıldız Tilbe, Trafikte Tartıştığı Kadınla Karakolluk Oldu

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, tatilini sürdüren sanatçı Yıldız Tilbe, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı bir kadınla karakolluk oldu.



Çeşme'de tatilini sürdüren Yıldız Tilbe, aracıyla seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden önündeki aracın kadın sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis, Tilbe ve tartıştığı kişiyi karakola götürdü. Tartışmanın burada da sürmesi üzerine iki taraf birbirlerinden şikayetçi oldu.



Öte yandan Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk olayın trafik kazası olmadığını ve herhangi bir darp olayının yaşanmadığı belirtti. Şentürk, "Yıldız hanım ve münakaşa yaşadığı kişiden şikayetçi oldu. Karşı tarafta şikayetçi oldu. Durum küçük bir tartışmadan ibaret. Darp ve kaza olayı değil" dedi.



- İzmir