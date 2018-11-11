Yıldız Tilbe, Trafik Kontrolünde Kendisine 2 Yıl Önce Ceza Yazan Polisle Karşılaşınca Neye Uğradığını Şaşırdı

Yıldız Tilbe, önceki gece Etiler'deki rutin trafik kontrolüne takıldı. Kontrol sırasında sanatçı ilginç bir an yaşadı. Tilbe, iki yıl önce kendisine 188 TL trafik cezası kesen polis memuruyla karşılaştı. İkili arasındaki sohbet, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

ALKOL KONTROLÜ YAPILDI

Emniyet kemeri takmadığı gözlenen sanatçının alkol kontrolü yapıldı. Alkolmetreyi üfleyen Tilbe, sıfır promil çıktı.