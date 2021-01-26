Yıldız Tilbe tarzı!
26.01.2021 17:16 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:20
SEMPATİK TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİMuhabirlerle sohbet eden Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik.
SEMPATİK TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Muhabirlerle sohbet eden Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim." açıklamasını yaptı. Tilbe'nin kısa saçları da dikkat çekti. Ünlü şarkıcıya sevenleri, "Seni böyle salmış vaziyette görmeyelim. Biraz kendine bak" diyerek sanatçıya seslendi.
Kaynak: Hürriyet