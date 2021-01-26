Yıldız Tilbe tarzı!

SEMPATİK TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Muhabirlerle sohbet eden Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim." açıklamasını yaptı. Tilbe'nin kısa saçları da dikkat çekti. Ünlü şarkıcıya sevenleri, "Seni böyle salmış vaziyette görmeyelim. Biraz kendine bak" diyerek sanatçıya seslendi.

Kaynak: Hürriyet