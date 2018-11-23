Yıldız Tilbe Şarkısı Söyleyerek Sokakta Yürüyen Genç, Sosyal Medyayı Salladı
Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" isimli parçasını sokakta yürürken ciğeri yanık bir şekilde seslendiren gencin videosu, sosyal medyada gündem oldu.
Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde, gecenin bir yarısı sokakta Yıldız Tilbe şarkısı söyleyerek yürüyen gencin videosu paylaşım rekoru kırıyor.
"CİĞERLERİ ATEŞE VEREN GENCO"
Çok sayıda beğeni alan gençle ilgili paylaşımlara "Gecenin bir vakti sesiyle ciğerleri ateşe veren genco" şeklinde yorumlar yapıldı.