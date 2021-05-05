Yıldız Tilbe pes etmedi! Tarkan ve Gülşen'den sonra...
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Yıldız Tilbe pes etmedi! Tarkan ve Gülşen'den sonra...

Yıldız Tilbe pes etmedi! Tarkan ve Gülşen'den sonra...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sözü ve bestesi kendisine ait olan yıllar önce Gülben Ergen'in seslendirdiği 'Kandıramazsın Beni' şarkısını söylen Tilbe, kendi hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Gülben Ergen'e seslendi.

Sözü ve bestesi kendisine ait olan yıllar önce Gülben Ergen'in seslendirdiği 'Kandıramazsın Beni' şarkısını söylen Tilbe, kendi hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Gülben Ergen'e seslendi.

Tilbe, şarkıyı söyledikten sonra Gülben Ergen'e "topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Olmazsa geri yolla kalede ben varım" diyerek challenge devam ettirdi.

Gülben Ergen'de bu challenge alarak 'Yalnızlık' şarkısı ile Seda Sayan'ı akıma davet etti.

TARKAN VE GÜLŞEN'DEN OLSUMSUZ YANIT

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından evden şarkı söyleyerek sanatçı dostlarına çağrıda bulundu. İlk pası 'Kış Güneşi' şarkısını söyleyerek Megastar'a attı. Ancak Tarkan bu isteği kibarca geri çevirdi.

Tarkan, "Yıldız'ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver." diyerek Yıldız Tilbe'yi geri çevirdi. Ünlü şarkıcı da Tarkan'a 'teşekkür ederim' demekle yetindi.

Tarkan'dan ret cevabı alan Tilbe, bu sefer Gülşen'i 'Gel Çarem' şarkısıyla akıma davet etti. Gülşen, Tilbe'ye geri dönüş yapmadı. Akımın devam etmesini isteyen Tilbe son olarak topu Gülben Ergen'e attı. Ergen, Tilbe'nin davetini kabul edip 'Yalnızlık' şarkısını seslendirdi.

Kaynak: Hürriyet

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