Yıldız Tilbe'nin konserleri iptal mi edildi? Açıklama geldi

Çıkan haberler üzerini Yıldız Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk, gazetecilere açıklama yaptı.

Çıkan haberler üzerini Yıldız Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk, gazetecilere açıklama yaptı. Kıbrıs konseri haberlerinin yalan olduğunu ifade eden Şentürk, "Yıldız hanımın Kıbrıs konseri yok ki. Birileri yazıp çiziyor insanlar inanıyor. Aşı karşıtı olan birine ben nasıl Kıbrıs konseri alayım. Zaten Kıbrıs konserleri başlayalı 15 gün oldu. Konser yok ki iptal olsun" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet