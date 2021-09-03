Yıldız Tilbe'nin konserleri iptal mi edildi? Açıklama geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldız Tilbe'nin konserleri iptal mi edildi? Açıklama geldi

Yıldız Tilbe'nin konserleri iptal mi edildi? Açıklama geldi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Çıkan haberler üzerini Yıldız Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk, gazetecilere açıklama yaptı.

Çıkan haberler üzerini Yıldız Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk, gazetecilere açıklama yaptı. Kıbrıs konseri haberlerinin yalan olduğunu ifade eden Şentürk, "Yıldız hanımın Kıbrıs konseri yok ki. Birileri yazıp çiziyor insanlar inanıyor. Aşı karşıtı olan birine ben nasıl Kıbrıs konseri alayım. Zaten Kıbrıs konserleri başlayalı 15 gün oldu. Konser yok ki iptal olsun" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi
Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Münir Özkul Metin Çekmez
Spor Muslera Şenol Güneş Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yıldız Tilbe'nin konserleri iptal mi edildi? Açıklama geldi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 15:31:34. #1.16#

title