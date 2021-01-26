Yıldız Tilbe'nin bu görüntüsü sevenlerini üzdü

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşı ve menajeri Haluk Şentürk ile birlikte alışverişe çıkan Yıldız Tilbe'nin makyajsız oluşu, saçları ve kıyafet tercihi sevenlerini şaşırttı

Her zaman olduğu gibi sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim." diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.

Kaynak: Snob Magazin