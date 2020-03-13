Yıldız Tilbe Maslak Yeni'den sahne alacak Şarkıları ve besteleriyle türk müziğine yön veren başarılı sanatçı Yıldız Tilbe bu akşam Maslak Yeni'de sahne alacak.







Şarkıları ve besteleriyle türk müziğine yön veren başarılı sanatçı Yıldız Tilbe bu akşam Maslak Yeni'de sahne alacak. Sıradışı sahne performansı ile yediden yetmiş yediye herkesi kendine hayran bırakan Tilbe, sürprizlerle dolu sahnesinde dillere pelesenk olan eserlerini YENİ'yi dolduracak yüzlerce hayranı ile birlikte seslendirecek.



