Yıldız Tilbe Maslak Yeni'den sahne alacak
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Yıldız Tilbe, Maslak, Magazin

Yıldız Tilbe Maslak Yeni'den sahne alacak

Şarkıları ve besteleriyle türk müziğine yön veren başarılı sanatçı Yıldız Tilbe bu akşam Maslak Yeni'de sahne alacak.

13.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:00
Yıldız Tilbe Maslak Yeni'den sahne alacak



Şarkıları ve besteleriyle türk müziğine yön veren başarılı sanatçı Yıldız Tilbe bu akşam Maslak Yeni'de sahne alacak. Sıradışı sahne performansı ile yediden yetmiş yediye herkesi kendine hayran bırakan Tilbe, sürprizlerle dolu sahnesinde dillere pelesenk olan eserlerini YENİ'yi dolduracak yüzlerce hayranı ile birlikte seslendirecek.

Kaynak: Snob Magazin

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