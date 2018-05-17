Yıldız Tilbe, Katıldığı Davette İrem Derici'nin Kafasını Isırmış

Önceki akşam Nişantaşı'nda bir kuaförden çıkarken görüntülenen İrem Derici, muhabirlerle sohbet sırasında Yıldız Tilbe'yle yaşadığı olayı anlattı.

"YILDIZ TİLBE KAFAMI ISIRDI"

Yıldız Tilbe'nin 'Bin Dereden Su Getirsen' şarkısını okumak istediğini belirten Derici, "Yıldız Tilbe'ye haber gönderdim. Sonra katıldığım davette biri gelip kafamı ısırdı. Can acısıyla döndüm ki Yıldız Tilbe. 'Şarkımı okumak istemişsin, oku bakalım' dedi. Stüdyoya girdik, muhteşem oldu" şeklinde konuştu.

İrem Derici kuaför çıkışı böyle görüntülendi

ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ KONUŞMADI

Lider Şahin'le ayrıldıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodularına karışan İrem Derici, özel hayatıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçıncı.