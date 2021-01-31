Yıldız Tilbe'den yeni klip
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Yıldız Tilbe'den yeni klip

31.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:50
Yıldız Tilbe'den yeni klip

Pop müziğin yıldızı Yıldız Tilbe, Peşindeyim Koşa Koşa şarkısını kliplendirdi

Yıldız Tilbe, Özdemir Plak imzalı Peşindeyim Koşa Koşa adlı tekli çalışmasını kliplendirdi. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan, düzenlemesini Devrim Karaoğlu'nun yaptığı klibi Görkem Kalafat yönetti.

Şarkının sözleri şu şekilde

Bir adım atsan bana

İnan uçardım sana

Şaka mı sandın& ;

Nasıl yalvardım Allah'a



Unutuldum kaç bahar& ;

Hayat bildiğin kadar

Bir geç bir erken

Gönül& ; gözümden

Nereye kadar firar& ;



Peşindeyim koşa koşa

Evlenelim istersen boşa

Baktın olur ya anlaşırsak& ;

Yaşayalım paşa paşa& ;



Öyle öp ki yanağımdan

İstesin dudağımda avuçlarımda

Yanıp tutuşsun aşkına

Sonra ellerin gelsin



Dolaşsın saçlarımda& ;

Nefesindir nefesim

Aramızdan geçmesin

Ne acı ne de veda& ;

Peşindeyim koşa koşa

Evlenelim istersen boşa

Baktın olur ya anlaşırsak

Yaşayalım paşa paşa

Kaynak: Snob Magazin

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