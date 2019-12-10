Yıldız Tilbe'den şarkı bombardımanı
Pop müziğin sevilen ismi Yıldız Tilbe, 5 gün üst üste YouTube'a 5 yeni şarkı yükledi
Snob Magazin'in haberine göre; Yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan Yıldız Tilbe, yeni albümünün şarkılarını albüm çıkmadan YouTube'a yüklemeye başladı.
'Bu daha başlangıç!'
Söz ve müzikleri kendisine ait olan "Arayacaksın Ayrılınca, Seviyor musun, O Benim Aslanım, İstiyorken Ağlıyorum ve Kırmızı Koltuğumda" adlı 5 yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturan Yıldız Tilbe "Bu daha başlangıç yüklemeye devam edeceğim" dedi.