Yıldız Tilbe'den şarkı bombardımanı

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37

Snob Magazin'in haberine göre; Yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan Yıldız Tilbe, yeni albümünün şarkılarını albüm çıkmadan YouTube'a yüklemeye başladı.

'Bu daha başlangıç!'

Söz ve müzikleri kendisine ait olan "Arayacaksın Ayrılınca, Seviyor musun, O Benim Aslanım, İstiyorken Ağlıyorum ve Kırmızı Koltuğumda" adlı 5 yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturan Yıldız Tilbe "Bu daha başlangıç yüklemeye devam edeceğim" dedi.