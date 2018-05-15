Yıldız Tilbe'den İsrail Katliamına Sert Tepki: Türkiye'ye Yapılmak İstenen İşgalin Provası

Yıldız Tilbe'den İsrail Katliamına Sert Tepki: Türkiye'ye Yapılmak İstenen İşgalin Provası

İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösteren Yıldız Tilbe, "Şu an işgal altında olan Ortadoğu ve Müslüman ülkelerindeki durum, Türkiye'ye yapılmak istenen işgalin provasıdır" dedi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İsrail'in dün yaptığı katliama sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

59 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayında açıkladığı kararının ardından dün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşındı. Gazze'deki protestolarda ise katliam yaşandı. 59 Filistinli hayatını kaybetti, 2700 kişi yaralandı.

"TÜRKİYE'YE YAPILMAK İSTENEN İŞGALİN PROVASIDIR"

Yıldız Tilbe dün yaşananlara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. "Şu an işgal altında olan Ortadoğu ve müslüman ülkelerindeki durum, Türkiye'ye yapılmak istenen işgalin provasıdır. Oralar Osmanlı'nın yani bizimdi, kopardılar. Avrupa üzerinden üstümüze gelemeyen korkaklar, arkamızdan dolanıyolar. Allah fırsat vermesin kafirlere, İslamiyete yardım etsin."

İşte Yıldız Tilbe'nin o paylaşımları;

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