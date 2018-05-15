Yıldız Tilbe'den İsrail Katliamına Sert Tepki: Türkiye'ye Yapılmak İstenen İşgalin Provası
İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösteren Yıldız Tilbe, "Şu an işgal altında olan Ortadoğu ve Müslüman ülkelerindeki durum, Türkiye'ye yapılmak istenen işgalin provasıdır" dedi.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İsrail'in dün yaptığı katliama sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.
59 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayında açıkladığı kararının ardından dün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşındı. Gazze'deki protestolarda ise katliam yaşandı. 59 Filistinli hayatını kaybetti, 2700 kişi yaralandı.
"TÜRKİYE'YE YAPILMAK İSTENEN İŞGALİN PROVASIDIR"
Yıldız Tilbe dün yaşananlara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. "Şu an işgal altında olan Ortadoğu ve müslüman ülkelerindeki durum, Türkiye'ye yapılmak istenen işgalin provasıdır. Oralar Osmanlı'nın yani bizimdi, kopardılar. Avrupa üzerinden üstümüze gelemeyen korkaklar, arkamızdan dolanıyolar. Allah fırsat vermesin kafirlere, İslamiyete yardım etsin."
İşte Yıldız Tilbe'nin o paylaşımları;
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sabah sabah duygulandırdın biziyıldız hanım çok içten söylanmiş yazılmış sözler bunlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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allah kafirlere fırsat vermesin müslümanları korusun birlik olup müslümanlara yardım etmeliyizyıldız tilbe negüzel açıklamış ağzına sağlıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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yıldızım güneş gibi parlatmış kendini helal sanaCevap Yaz Yayından Kaldır
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DELİKANLIYIM DİYE GEÇİNEN ERKEKLERDEN DAHA DA DELİKANLISIN GÜZEL SANATÇI....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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adamın dibisin kadınCevap Yaz Yayından Kaldır