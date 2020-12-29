Yıldız Tilbe çiftlik kurdu! Ürünlerini satacak...
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Yıldız Tilbe çiftlik kurdu! Ürünlerini satacak...

29.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:13
Yıldız Tilbe çiftlik kurdu! Ürünlerini satacak...

Yıldız Tilbe bugüne dek kazandığı paralarla Kuşadası'nın çeşitli bölgelerinden arsalar almış, Yaylaköy'de büyük bir çiftlik kurmuştu.

Yıldız Tilbe bugüne dek kazandığı paralarla Kuşadası'nın çeşitli bölgelerinden arsalar almış, Yaylaköy'de büyük bir çiftlik kurmuştu.

'Derdimi onlara anlatıyorum'

İnekleri, tavukları, horozları ve keçileriyle dost olduğunu da söyleyen Tilbe "Derdimi onlara anlatıyorum, stres atıyorum. Beni tanıyor ve dinliyorlar" demişti.

Köyün kasabında et kesiyordu

Tatilciler, Yıldız Tilbe'yi köyün kasabında et keserken bile görüyordu.

Yılda 3 kez çiftliğini ziyaret eden Yıldız Tilbe pandemi başlayınca Kuşadası'na yerleşti. Toprağı ekip biçen, hayvancılık da yapan Tilbe ürettiği süt ürünlerini dostlarıyla paylaştı.

Markadan büyük teklif

Çok da övgü aldı. Bunu öğrenen bir süt markası Yıldız Tilbe'nin çiftliğinden çıkan ürünleri beğenip teklifte bulundu. Yıldız Tilbe, ilkbahardan sonra internetten süt ürünleri satmaya başlayacak.

Bunu da fırsata çevirmişler!

Kuşadası'ndaki emlakçılar bazı konutları Yıldız Tilbe'nin çiftliğine yakın diye 2 kat pahalıya satıyor. (Posta)

Kaynak: Hürriyet

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