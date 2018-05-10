CHP'ye Şarkısını Vermeyen Yıldız Tilbe, Sosyal Medyada Linç Edildi
"Kandıramazsın Beni" isimli şarkısını CHP'ye verdiği haberlerini "Siyasetle işim olmaz" diyerek yalanlayan Yıldız Tilbe, sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.
44 gün sonra yapılacak seçimlerden önce seçim şarkısı arayışında olan CHP, Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" isimli şarkısını istedi. Ancak şarkıcının bu talebi kabul etmedi.
CHP İLE ANLAŞTIKLARI HABERLERi YALAN ÇIKTI
Ön anlaşmanın yapıldığı iddialarının ortaya atılmasından sonra Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız Tilbe, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şarkılarının sadece kendisini yansıttığını söyleyen Tilbe, "Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir. Şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız, bilin ki haberim ve iznim yoktur." ifadelerini kullandı.
ANLAŞTIKLARI İDDİA EDİLDİ
Muhalefetin ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçmiş ve CHP'nin şarkının kullanım hakkı için prodüksiyon şirketi ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.
LİNÇ BAŞLATTILAR
Yıldız Tilbe'nin şarkıyı vermediği yönündeki açıklamasından sonra sosyal medyada tepki mesajları aldı. Bazı Twitter kullanıcıların Yıldız Tilbe'ye kararından dolayı hakaret ve küfür içerikli paylaşımlarda bulundu.
-
CHP vermedi diye linç edilir elbet nede olsa CHP bu zihniyetle bu CHP degil iktidar iktidarın yanından bile geçemez cunki ırkçı bir parti kendinden olanları kayırıyor CHP nin seni sevmesini istiyorsan alevi olacaksın başka türlüsü mümkün değilCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Sosyal medya nee, ağzı olanın konuştuğu rezil bir ortam. . Ben devlet lideri olsam işin ehli dışında hiçbir konuda konuşmama yasağı getirirdim.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Şimdi kadın Chp ye şarkısini vermedi diye,hakaret edilmesi mi lazım?işte sizinlerin hosgörü anlayışınız bu.sizden olduğu zaman saygılı,dürüst.olmadığı zaman ise mal,cahil,aptal.Hey yavrum heyCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
...şarkıyı CHP ye vereceğine buruştur klozete at daha faydalı olurCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
ADAMSIN YILDIZCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır