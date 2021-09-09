Yıldız Tilbe aşı yaptırdı mı? İşte cevabı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldız Tilbe aşı yaptırdı mı? İşte cevabı!

Yıldız Tilbe aşı yaptırdı mı? İşte cevabı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam pop müziğin dev ismi Yıldız Tilbe'yi ağırladı.

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam pop müziğin dev ismi Yıldız Tilbe'yi ağırladı. Alınan COVİD-19 tedbirleri kapsamında 6 Eylül tarihi itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırmasının zorunlu hale gelmesiyle Tilbe de PCR testi yaptırdıktan sonra sahneye çıktı. 55 yaşındaki şarkıcı, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, aşıya ve teste karşı olduğunu açıklamıştı.

'BEN HEP BENSİZMİŞİM'

Konser arasında hayranları ile sohbet eden sanatçı, "Benzerim yok değil mi? Ben de kendime benzemiyorum. Kendime benzesem başka türlü olurdum. Kendimle tanışmadım henüz. Bugün bir hayranım bana sosyal medyadan mesaj atmış 'Abla sen hiç sensiz kaldın mı' diye. 'Ben hiç bende olmadım ki' diyecektim ama üzülür diye söylememiştim. Şimdi söylüyorum, ben hep bensizmişim" diyerek sevenlerine içini döktü.

YILDIZ'IN KURUÇEŞME TARZI

Göğsü kiraz desenli elbise ile sahneye çıkan Yıldız Tilbe, farklı saç modeliyle de tarzını konuşturdu. Kuruçeşme'ye özel bir kostüm tercih eden Tilbe, hayranlarının beğenisini kazandı. Finalde 'Mardin Kapı Şen Olur', 'Delalım' ve 'Hayatı Tesbih Yapmışım' gibi şarkıları söylerken sahnede halay çeken Tilbe, seyircisini bir dakika oturtmadı. Kuruçeşme'yi dolduran müzikseverlerin hep beraber halay çekip, Tilbe'ye eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Hürriyet

Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım
Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım
Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım atarak ilk doz koronavirüs aşısı yaptırdı
Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım atarak ilk doz koronavirüs aşısı yaptırdı
Yasak Elma'nın sevilen ismi hayatını kaybetti
Yasak Elma'nın sevilen ismi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ece Üner Müge Anlı Haluk Levent Demet Akalın
Spor Marcao Şenol Güneş Bülent Korkmaz Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yıldız Tilbe aşı yaptırdı mı? İşte cevabı! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 08:19:27. #1.14#

title