Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece

Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekana gitti. Çiftin, başka bir grupla kavga ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla dün gece Bodrum'daki Müvcer Restaurant'a Yıldız Tilbe'yi izledi. Çiftin, sebebi belli olmayan bir neden yüzünden başka bir masadaki grupla kavga ettikleri iddia edildi. İkilinin, yanında Sezer Çakır da vardı.

Masaların havada uçuştuğu gecede, diğer misafirlerin masa altına girdiği iddia edildi. Erken'in kaşı patlarken, Mahmutyazıcıoğlu'nun da dişlerinin kırıldığı konuşuluyor.

Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece
Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece
Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece

Kaynak: Snob Magazin

Buket Aydın'dan derin göğüs dekolteli cesur poz
Buket Aydın'dan derin göğüs dekolteli cesur poz
Türk sosyetesi Bodrum'daki davet için birbiriyle yarıştı! Bilet fiyatı 25 bin euro
Türk sosyetesi Bodrum'daki davet için birbiriyle yarıştı! Bilet fiyatı 25 bin euro
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Müge Anlı İrem Derici Demet Akalın
Spor Ali Koç Metin Oktay Serdar Aziz Jimmy Durmaz Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 12:16:51. #1.15#

title