Yıldız Teknopark'tan normalleşme sürecine yönelik çözümler
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Yıldız Teknopark'tan normalleşme sürecine yönelik çözümler

Yıldız Teknopark şirketleri, Kovid-19 sürecinde değişen alışveriş alışkanlıklarına yönelik çeşitli yazılım ve uygulamalar geliştirdi.

Yıldız Teknopark'tan normalleşme sürecine yönelik çözümler
07.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:26

Yıldız Teknopark şirketleri, Kovid-19 sürecinde değişen alışveriş alışkanlıklarına yönelik çeşitli yazılım ve uygulamalar geliştirdi.

Yıldız Teknopark açıklamasına göre, Kovid-19'la mücadeleye yönelik çalışmalar yapan Yıldız Teknopark, normalleşme sürecinde de bünyesindeki şirketlerin geliştirdikleri çözümlerle öne çıkmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, yeni dönemde mağaza içerisinde güvenli alışveriş ortamını sağlamak ve şirketlerin giderek büyüyen e-ticaret cirolarını daha da yukarıya taşımaları için yapılması gereken çalışmalar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde perakendecilerin neler yapması gerektiğiyle ilgili pek çok araştırma yayınlandı. Bu araştırma raporlarında görüyoruz ki önümüzdeki dönemde alışverişte teması en aza indirenler kazanacak. Çünkü kimse deneme kabinlerinde ürün denemek istemediği gibi, herkesin arzusu temassız ödeme ve kasasız mağazacılıktan yana. Yıldız Teknopark bünyesindeki şirketler arasında bu talebi karşılamaya dönük pek çok yazılım ve çözüm geliştirmiş şirket var."

E-Menü, akıllı ayna, kasasız mağaza

Yıldız Teknopark bünyesindeki şirketler tarafından geliştirilen çeşitli ürünler bulunuyor.

2005 yılından bu yana yeme-içme sektörüne özel yazılım çözümleri üreten Arkhe Yazılım Teknolojileri, restoran ve kafelerde teması minimum düzeye indirmek ve işleyişi aksatmadan sonlandırabilmek için "E-Menü" uygulaması geliştirdi.

E-Menü ile beraber müşteri, kendi cep telefonuyla işletmenin menüsüne, ürün resimlerine bakabiliyor, siparişini yine kendi telefonuyla veriyor ve ödemesini tamamlayarak neredeyse sıfır temas ile işletmeden ayrılabiliyor.

Teknopark şirketlerinden Ayvos ise akıllı ayna geliştirdi. Akıllı ayna sayesinde müşteri, deneyimlemek istediği ürünü alarak kutu içine atıyor. Kutuya atılan son ürün RFID etiket ile seçilen bedene giydiriliyor. Giyecek kişinin beden ve boy seçenekleri işaretleniyor. Seçilen bedene müşterinin yüzü yerleştirilerek kıyafeti giymeden denemesi sağlanıyor. Akıllı ayna ile toplanan görüntülerin işlenerek ürün veya ürün grubu bazında yaş, cinsiyet ve duygu durumu analizi ile istatistik sağlanabiliyor ve bu da ürün planlamaya katkıda bulunuyor.

Perakende şirketleri için çözümler üreten ETG ise salgın birlikte mağaza içlerinde kasa ve kasiyer olmadan online ödeme sistemlerini mağaza içerisinde hayata geçirmeye başladı.

Mobil ödeme ve otomat yönetim sistemleri

Arccod Yazılım Bilgi Teknolojileri de kullanıcıların bütün platformlardan ulaşabileceği şekilde hazırlanan yazılımlar ile ürünlerin üç boyutlu olarak incelenebilmesi, renk değişikliklerinin yapılabilmesi, mekan içerisinde artırılmış gerçeklik teknolojisi ile gerçek ölçüleriyle görüntülenebilmesi gibi uygulamalara imkan sağlıyor.

Xtinge şirketi ise bir yazılım platformu ile mobilya, beyaz eşya, halı gibi ev ve ofis dekorasyonu firmalarının internet ortamında potansiyel müşterilere gerçekçi ve 3 boyutlu olarak erişebilmesini, internet üzerinden satış yapabilmesini, mobil cihazlarda insanların ev veya ofis ortamlarını 3 boyutlu tasarlayarak beğendikleri ürünlerin siparişini verebilmesini sağlıyor.

Mobil ödeme ve otomat yönetim sistemleri üzerine çalışan, kartlı ödeme (POS) ve 4G mobil altyapısına sahip uzaktan takip cihazlarını yerli ve milli imkanlarla geliştiren E-Vend ise bu dönemde otomatlardan tamamen temassız bir alışveriş deneyimi sunuyor.

e-ticaret yapan şirketler, uçtan uca iletişim kanalları üzerinden kesintisiz hizmet sunmak ve bu kanalları tek bir ekrandan yönetmek istiyor. Yıldız Teknopark şirketlerinden SYS de bu şirketlere tüm iletişim kanallarını tek bir ekrandan yönetmelerine olanak sağlayan bir çözüm sunuyor.

Bilgi İnternet ise işlerini internete taşımak isteyen firmaların "omnichannel" ile uyumlu bir şekilde dijitalleşmesi için çalışıyor.

Salgın sürecinde perakende sektöründe oluşan yeni ihtiyaçlara yönelik taleplere hızlı bir şekilde yazılımlar geliştirerek sisteme entegre eden şirket, geliştirdiği ürünlerle yurt içinde online satış yapmak isteyen KOBİ'lerin hızlı ve kolay şekilde e-ticarete geçişini sağlıyor.

Kaynak: AA

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