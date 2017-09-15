Yıldız Teknopark'tan İlk Yerli Elektron Mikroskobu

Türkiye'nin öncü teknoloji geliştirme merkezlerinden biri olan Yıldız Teknopark, 6-7 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'ne katıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yıldız Teknopark'ın projelerini sergilediği standı ziyaret etti

İleri teknoloji ve yüksek standartlara sahip çalışmaların hayata geçmesini amaçlayan Türkiye'nin öncü teknoloji geliştirme üslerinden biri olan Yıldız Teknopark, 6-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ikincisi gerçekleşen Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'ne katıldı. Zirvede, Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Inovenso firmasının taramalı elektron mikroskobu, Katı Hal Arge'nin çocuklar için geliştirdiği üç boyutlu yazıcısı, Medron Medikal'in akıllı baret sistemi, Yalçın Enerji'nin enerji tasarrufu sağlayan güneş perdesi ve YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bekir Şener'in NablaVR Sanal Gerçeklik Simülasyonları Ar-Ge projesi sergilendi.

Zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, "Düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumuz zirvede teknoparkımızın başarılı firmaları ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin projesini sergilemekten dolayı gururluyuz. Projelerimizden bahsetmek gerekirse, ilk yerli marka olan Taramalı elektron mikroskobu projemiz tıp, eczacılık, mühendislik ve hassas imalat sanayi alanlarında kullanılacak. Normal mikroskopla görünmesi zor boyutları sıfır hatayla görüntüleme imkanı sağlayacak. Alya 3D yazıcı projemiz çocukların yaratıcıklarını artırmak, üç boyutlu düşünme yeteneklerini geliştirmek ve teknolojiyi üretmelerine destek olmak için tasarlandı" dedi.

Safety Linker ile iş kazaları önlenebilecek, Güneş Perdesi ile enerji tasarrufu sağlanacak

Diğer projelere ilişkin sözlerine devam eden Güner, "Safety Linker cihazıyla örneğin akıllı bileklik ile inşaatlarda, fabrikalarda, madenlerde çalışanların nabızları ve vücut sıcaklığı ölçülebiliyor, düşme veya bayılma durumu algılanabiliyor. Böylece olası iş kazalarının önüne geçilmiş oluyor. Güneş gören yüzeyleri fotovoltaik hücreler ile kaplanan Güneş Perdesi ile elektrik üretimi gerçekleştirilerek enerji tasarrufu sağlanıyor. İstenen desende kumaşın kullanılabildiği perde, mobil uygulama ile kontrol edilebiliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin geliştirdiği Sanal gerçeklik sınıfı uygulaması ise yat ve denizcilik, mimari, inşaat, savunma, eğitim gibi birçok farklı alanda kullanılıyor. Bu uygulama ile yangınla mücadele eğitimi, mimari görselleştirme ve benzeri farklı alanlar için kullanıcının çevresi ile etkileşime geçebilmesi ve gerçeğe uygun deneyimleme fırsatı edinebilmesi mümkün oluyor" dedi.

ZİRVE, İNOVATİF PROJELERİ YATIRIMA DÖNÜŞTÜRÜYOR VE İŞBİRLİKLERİNİ ARTIRIYOR

Mimarlar ve Mühendisler Grubu'nun düzenlediği zirve, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, DEİK ve TOKİ'nin katkıları ile gerçekleşti. Türkiye'deki inovatif projelerin yatırıma dönüşmesine ve işbirliklerinin artmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen zirvede, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Yıldız Teknopark standını ziyaret etti.