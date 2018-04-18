Yıldız Teknopark'tan 2,5 Milyar TL Proje Geliri

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, teknoparkta kabul edilen proje sayısının 2 bin 900'e yaklaştığını, bu projelerden 2,5 milyar TL civarında gelir elde edildiğini bildirdi.

Güner, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Yıldız Teknopark'ın çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana gerçekleştirdikleri ihracat tutarının 180 milyon dolara yaklaştığını aktardı.

Yıldız Teknopark'ın 2019'da 10. yılını kutlamaya hazırlandığını bildiren Güner, kısa sürede büyük bir aşama kaydeden teknoparkın, Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olmasının yanında, ülkenin en büyük kuluçka merkezine de ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Ar-Ge'nin öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde olduklarını vurgulayan Güner, bu doğrultuda daha büyük hedefler belirlediklerini belirtti. Teknopark'ta 7 binden fazla kalifiye Ar-Ge personelinin görev yaptığına dikkati çeken Güner, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamanın ve ülkenin cari açığının kapatılması için çalışmalar yürütmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Güner, bugün 280'i Ar-Ge, 102'si kuluçka olmak üzere toplam 382 firmanın faaliyet gösterdiği teknoparkta kabul edilen proje sayısının 2 bin 900'e yaklaştığını, bu projelerden elde edilen gelirin ise 2,5 milyar TL civarında olduğunu bildirdi.

300'den fazla üniversite-sanayi iş birliği projesi

Güner, Yıldız Teknopark bünyesinde yer alan Yıldız TTO"nun çalışmalarına değinerek, şu bilgileri verdi:

"Teknoloji transfer ofisimiz, akademisyenler ile sanayiciler arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimsiyor. Yıldız TTO, üniversitemizdeki akademik bilginin, bilimin ve 'know-how'ın sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, ülkemiz ekonomisine olumlu katkılar sağlaması yolunda gerekli platformların oluşturulması için bir arayüz görevi üstleniyor. Yıldız TTO'nun faaliyetleri arasında önce çıkan bölümlerden biri de üniversite sanayi iş birlikleri. Özel önem verdiğimiz başlıklar arasında bulunan bu konuda bugüne dek Yıldız Teknopark'ta geliştirilen üniversite sanayi iş birliği proje sayısı 300'ü aştı."

Güner, yenilikçi bir fikre sahip tüm girişimcilere açık olan Yıldız Teknopark'ın yılın belirli dönemlerinde düzenlediği çeşitli yarışmalarla girişimcilere para ödülü, Yıldız Kuluçka'da yer alma fırsatı ve ABD'de Silikon Vadisi'nde bulunan Starcamp ofisinde hızlandırma programından yararlanma gibi birçok imkan da sunduğunu aktardı.