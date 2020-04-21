Yıldız Teknopark'ta Kovid-19'la mücadele için birçok farklı çalışma yürütülüyor Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı Yıldız Teknopark'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, aşıdan hızlı tanı kitine, otonom hastane robotundan yenilebilir antiviral etkili koruyucu spreye kadar birçok ürünün geliştirilmesi konusunda yoğun bir çalışma yapılıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı Yıldız Teknopark'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, aşıdan hızlı tanı kitine, otonom hastane robotundan yenilebilir antiviral etkili koruyucu spreye kadar birçok ürünün geliştirilmesi konusunda yoğun bir çalışma yapılıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamada, Yıldız Teknopark'ın, Kovid-19 ile mücadelede önemli bir inovasyon merkezi haline geldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, Yıldız Teknopark'ın pandemi sürecinin başından itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bünyesinde bulunan tüm kuruluşlarla iletişim halinde olduğunu belirterek, yerleşkede bulunan ve sağlık alanında faaliyet gösteren firma envanterini salgınla mücadele eden ilgili kurumlarla paylaştıklarını ifade etti.

Güner, Teknopark'ta üzerinde çalışılan en önemli projelerden birinin Kovid-19 aşısı projesi olduğuna dikkati çekerek, aşıya yönelik peptid dizilerinin eldesi çalışmalarına başlanarak Türkiye Sağlık Endüstrileri Başkanlığına (TÜSEB) proje sunulduğunu aktardı.

Mesut Güner, hızlı tanı kiti hazırlanmasına yönelik Yıldız Teknik Üniversitesinin liderlik yaptığı projede ise 7 üniversite ve oradaki akademisyenlerle birlikte bir araştırma merkezinin ortak çalıştığını belirtti.

Otonom hastane robotu

Teknoparkta otonom hastane robotu üzerine de çalışıldığına ve projenin şu anda tasarım aşamasında olduğuna dikkati çeken Güner, şu bilgileri verdi:

"Robot, hastane içinde çeşitli tıbbi malzeme ve atıkların, üzerinde bulunan dezenfektasyon kabinlerine konularak farklı noktalara güvenli şekilde taşınması, ortamın düzenli olarak dezenfekte edilmesi, veri toplama ve hasta takibi işlerinin yapılması için tasarlanıyor. Bu proje, Yıldız Prototip Atölyesi'nin bir projesi. Yıldız Kuluçka firması Polonom'da yazılım kısmı ile ilgili çalışıyor. Kısa vadede hedefimiz, içinde bulunduğumuz pandemi ile mücadelede öncelikle sağlık çalışanlarının yükünü azaltacak şekilde geliştirilecek robotların ilk modellerini sahada kullanıma sokmak."

Güner, Kovid-19 sonrasında cerrahi maske üretiminde artış olduğuna işaret ederek, hastane personeli, market ve eczanelerde bulunan kişilerin daha farklı koruyuculara ihtiyacının olduğunu söyledi.

Teknopark bünyesinde bulunan Mediderman'ın, 20 Mart'tan bu yana yüz koruma siperi üretimine başladığını belirten Mesut Güner, şunları kaydetti:

"Türkiye'de dayanışma kapsamında 3D printer sahibi firmalar, yüz koruma siperi üretilmesi konusunda katkıda bulunuyor. Ancak salgın süresine bağlı olarak ihtiyacın artabileceği düşünülüyor. Mediderman gerekli üretim izinlerini alabilirse Gaziantep'te devreye girmesi planlanan fabrikada günlük 20 bin adetlik üretim planlıyor."

Güner, Teknopark'ın altındaki Yıldız Kuluçka şirketlerinden biri olan ve 2019'da kurulan Standart Media Medikal Ürünleri'nin de pandemi döneminde kullanılmak üzere geliştirdiği bir projesi olduğunu anlatarak, şirketin viral taşıma vasatı üretimi yaptığını bildirdi.

Viral taşıma vasatının, hastalardan virüs teşhisi amacıyla alınan klinik örneklerin test laboratuvarlarına güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan bir sarf malzemesi olduğuna dikkati çeken Güner, bunun test sisteminin bir parçası olduğuna işaret etti.

Güner, virüsün doğru tespiti, örneğin doğru ve güvenli bir şekilde alınması ve kirletilmeden en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmasının önemini vurgulayarak, şirketin kısa sürede günlük birkaç bin adet üretebilir duruma geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA