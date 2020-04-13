Yıldız Teknopark sağlık çalışanlarına yardımcı olması için robot üretti
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Koronavirüs, Güncel

Yıldız Teknopark sağlık çalışanlarına yardımcı olması için robot üretti

Yıldız Teknopark koronavirüs sebebiyle yoğunlukları artan ve riskli ortamlarda çalışan sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek için robot üretti.

13.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:48
Yıldız Teknopark sağlık çalışanlarına yardımcı olması için robot üretti

Yıldız Teknopark koronavirüs sebebiyle yoğunlukları artan ve riskli ortamlarda çalışan sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek için robot üretti.

Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs kovid-19 sonrası teknoparkta yaptıkları çalışmaları anlattı.

Pandemi ile ortaya çıkan en büyük sorunlardan bir tanesinin sağlık çalışanlarının iş yükündeki artış ve hastane ortamında büyük bir risk olan çapraz enfeksiyon riskinin artması olduğunu vurgulayan İnci, bu sebeple teknopark bünyesinde sağlık çalışanlarına yardımcı olacak bir robot çalışması yaptıklarını söyledi.

İnci, sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltarak, enfeksiyon gibi durumlardan onları korumak gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Tam bu aşamada devreye otonom mobil robotlar giriyor. Akademisyen hocalarımızla otonom hastane robotu projemiz var. Yapay zekalı robotların üretilmesi hedefliyor. Üzerinde dezenfektasyon kabininin de bulunduğu mobil robotlar üretmiş oluyoruz bu projeyle. Hastane içerisinde çeşitli malzeme alet ve atıkların robotların üzerinde bulunan dezenfektasyon kabinleri konularak farklı noktalara güvenli şekilde taşınmasını hedefliyoruz. Bu robotlar düzenli olarak ortamın dezenfekte edilmesini sağlıyor. Robotlar, termal kamera sensörleri ve tanıma tespit yazılımları ile kişilerin mevcut bünyesinde barındırdığı sağlık durumu ile ilgili verilerin toplanması gibi işlevleri yapıyor.

Şu an robotun prototipini ürettik, TÜBİTAK'a ve Kalkınma Ajansı'na başvurularımızı yaptık. Bizim Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Polonom firmamızın üretmiş olduğu bir robot vardı zaten. Bu varolan robotun üzerine biraz terzi usulü bir şekilde çalışmalar yaparak termal kameralar ekledik. Ayrıca içine dezenfektasyon kabini eklendi. Taşımacılık sektöründe kullanılan robotu aslında geliştirmiş olduk. Zaten bir mobil robot uygulamamız vardı. Onu hastane robot yönetim sistemine de entegre edebiliyoruz. Bu robotu aktedite etmemiz için şu anda bakanlıkla görüşmelerimiz devam ediyor."

Maske ve siperlik üretimi devam ediyor

Teknopark bünyesinde maske üretimine de devam ettiklerinin altını çizen İnci, "Bünyemizde bulunan Mediderman firmamız yüz koruma siperlik üretimi yapıyor. Şu anda 150 ila 1000 arasından bir üretim yapılıyor. Gaziantep'te bulunan fabrikanın devreye alınması ile beraber bu 10 bin ila 20 bin arasına çıkacak. Maske konusunda da bizim atölyelerimizde ürettiğimiz ve firmalarımızın müstakil olarak ürettiği maske sayılarına bakacak olursak günlük 1000 adet maske üretiyoruz." diye konuştu.

Maske ve siperliğin yanı sıra koronavirüs ile birlikte acil ihtiyaç haline gelen solunum cihazı konusunda da girişimlere başladıklarını belirten inci, Mekatronik bölümü kapsamında bir proje hazırlandığında ve TÜBİTAK'a başvuruda bulunuldunu anlattı.

Koronavirüs ile birlikte kimi şirketlerin zor dönemler geçirirken kimilerinin ise cirolarında artış olduğunu vurgulayan İnci, "Yapılan anketlerde şu anda mevcut firmalarımıza bazı sorular soruldu. Startuplara mevcut duruma ne kadar dayanabilirsiniz diye bir soru soruldu örneğin. Startupların yüzde 35'i bu sürece 3 ay dayanabileceklerini söylüyorlar. Yüzde 73'ü cirosunda bir artış olmadığını söylüyor. Sadece yüzde 26'sı ciromuz arttı diyor. Bu yüzde 26 hangi hizmetleri verdide ciroları arttı diye bakacak olursak, B2C alanında evde sağlık hizmeti veren firmalarımız, evde eğitim hizmeti veren firmalar, evde zaman geçirmek için oyun, kitap v.s. hizmet veren firmalar ve online alışveriş firmaları var. B2B alanında ise online alışveriş birinci sırada yer alıyor. Uzaktan çalışma 2. sırada, sağlık üçüncü sırada ve uzaktan eğitim teknolojileri 4. sırada yer alıyor." değerlendirmesinde bulun.

Yıldız Teknopark sağlık çalışanlarına yardımcı olması için robot üretti

Kaynak: AA

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