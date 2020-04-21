Yıldız Teknopark koronavirüse karşı 4 koldan mücadele ediyor
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Yıldız Teknopark koronavirüse karşı 4 koldan mücadele ediyor

Yıldız Teknopark'ta Kovid-19 aşısından hızlı tanı kitine, otonom hastane robotundan yenilebilir antiviral etkili koruyucu spreye kadar pek çok farklı ürünün geliştirilmesi konusunda yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

21.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:14
Yıldız Teknopark koronavirüse karşı 4 koldan mücadele ediyor

Yıldız Teknopark'ta Kovid-19 aşısından hızlı tanı kitine, otonom hastane robotundan yenilebilir antiviral etkili koruyucu spreye kadar pek çok farklı ürünün geliştirilmesi konusunda yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı son Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi çalışmasında genel sıralamada tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında Türkiye'nin en başarılı teknoparkı seçilen Yıldız Teknopark, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalarla da öne çıkıyor.

Medikal ürün geliştiren firmalarıyla koronavirüse karşı da önemli bir inovasyon merkezi olan Yıldız Teknopark'ta Kovid-19 aşısından hızlı tanı kitine, otonom hastane robotundan yenilebilir antiviral etkili koruyucu spreye kadar pek çok farklı ürünün geliştirilmesi konusunda yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Aşı ve hızlı tanı kiti projesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, Yıldız Teknopark'ın pandemi sürecinin başından itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bünyesinde bulunan tüm kuruluşlarla iletişim halinde olduğunu aktardı.

Teknoparkta üzerinde çalışılan en önemli projelerden birinin Kovid-19 aşısı projesi olduğunu vurgulayan Güner, "Aşıya yönelik peptid dizilerinin eldesi çalışmalarına başlandı. TÜSEB'e proje sunuldu, cevap bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Otonom hastane robotu

Teknoparkta otonom hastane robotu üzerine de çalışıldığını ve projenin şu anda tasarım aşamasında olduğunu belirten Güner, robotla ilgili şu bilgileri verdi:

"Robot, hastane içinde çeşitli tıbbi malzeme ve atıkların, üzerinde bulunan dezenfektasyon kabinlerine konularak farklı noktalara güvenli şekilde taşınması, ortamın düzenli olarak dezenfekte edilmesi, veri toplama ve hasta takibi işlerinin yapılması için tasarlanıyor. Bu proje, Yıldız Prototip Atölyesi'nin bir projesi. Yıldız Kuluçka firması Polonom'da yazılım kısmı ile ilgili çalışıyor. Kısa vadede hedefimiz, içinde bulunduğumuz pandemi ile mücadelede öncelikle sağlık çalışanlarının yükünü azaltacak şekilde geliştirilecek robotların ilk modellerini sahada kullanıma sokmak."

Koruyucu siperlik talebi

Prof. Dr. Mesut Güner, teknopark bünyesinde bulunan Mediderman'ın, 20 Mart'tan bu yana yüz koruma siperi üretimine başladığını aktaran Güner, "Türkiye'de dayanışma kapsamında 3D printer sahibi firmalar, yüz koruma siperi üretilmesi konusunda katkıda bulunuyor. Ancak salgın süresine bağlı olarak ihtiyacın artabileceği düşünülüyor. Mediderman, gerekli üretim izinlerini alabilirse Gaziantep'te devreye girmesi planlanan fabrikada günlük 20 bin adetlik üretim planlıyor. Bu ürünün ihracatı konusunda da şimdiden görüşmelere başlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Viral taşıma vasatı

Teknoparkın altındaki Yıldız Kuluçka şirketlerinden biri olan ve 2019'da kurulan Standart Media Medikal Ürünleri'nin de pandemi döneminde kullanılmak üzere geliştirdiği bir projesi olduğunu belirten Güner, şirketin viral taşıma vasatı üretimi yaptığını bildirdi.

Virüsün doğru tespiti, alınan örneğin doğru ve güvenli bir şekilde alınması ve kirletilmeden en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmasının önemini vurgulayan Güner, şirketin kısa sürede günlük birkaç bin adet üretebilir duruma geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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