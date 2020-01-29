: Yıldız Teknik Üniversitesi'nden, Bedri Gencer'in depremle ilgili paylaşımlarına tepki geldi

29.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:36

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer'in, geçtiğimiz hafta cuma akşamı gerçekleşen Elazığ depreminin ertesi günü kişisel sosyal medya hesabı üzerinden afetleri çocuk evliliklerinin yasaklanmasına bağlaması büyük tepki çekmişti. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden dün akşam saatlerinde konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

YTÜ'DEN TEPKİ GELDİ

Yıldız Teknik Üniversitesi resmi Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaparak Profesör Gencer'e tepki gösterdi. Üniversite paylaşımında, "Üniversitemizde görevli bir öğretim üyesinin sosyal medyada yer alan, haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan paylaşımına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin kamuoyu duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

NE OLMUŞTU?

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer, Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan deprem sonrası sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Gençer paylaşımında, "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, Ebola virüsü... Avustralya, Çin, gayretullaha dokundu, azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah'ın helal kıldığı yaşte evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

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