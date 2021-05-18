SPOR Yıldız sporculardan 19 Mayıs mesajları
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SPOR Yıldız sporculardan 19 Mayıs mesajları

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Yıldız sporculardan 19 Mayıs mesajlarıİbrahim ALİOĞLU, İstanbul DHA - Türk sporunun önemli isimleri; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla iletti.

SPOR Yıldız sporculardan 19 Mayıs mesajları

İbrahim ALİOĞLU, İstanbul DHA - Türk sporunun önemli isimleri; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla iletti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını ifade eden İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Bahar Çağlar Ökten, Arda Turan, Melis Gülcan, Serdar Dursun, Ada Germen, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Lila Şengün ve Tarık Çetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını söylediler.

SPOR Yıldız sporculardan 19 Mayıs mesajları
SPOR Yıldız sporculardan 19 Mayıs mesajları
SPOR Yıldız sporculardan 19 Mayıs mesajları
SPOR Yıldız sporculardan 19 Mayıs mesajları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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