Yıldız milli güreşçiler, Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak
Yıldız milli güreşçiler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Yıldız milli güreşçiler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi serbest stilde temsil edecek milliler bugün Macaristan'a hareket edecek.
Kadın Milli Takımı 19 Temmuz'da, Grekoromen Milli Takımı ise 21 Temmuz'da Macaristan'a gidecek.
Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alacak milli güreşçiler şunlar:
Serbest Stil:
45 kilo: Alper Turan
48 kilo: Bekir Keser
51 kilo: Resul Doğan
55 kilo: Abdullah Toprak
60 kilo: Barış Ünsal
65 kilo: Serhat Büber
71 kilo: Cengizhan Ramazan Doğan
80 kilo: Murat Doğan
92 kilo: Rıfat Eren Gıdak
110 kilo: Hakan Büyükçıngıl
Kadınlar:
40 kilo: Cansu Özer
43 kilo: Edanur Ersoy
46 kilo: Şevval Çayır
49 kilo: Sevim Akbaş
53 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Selvi İlyasoğlu
61 kilo: Büşra Efe
65 kilo: Duygu Gen
69 kilo: Dilan Tan
73 kilo: Bükrenaz Sert
Grekoromen:
45 kilo: Sercan Kesgin
48 kilo: Servet Angi
51 kilo: Ahmet Ekrem Taşkınoğlu
55 kilo: Berati İnanç
60 kilo: Enes Ülkü
65 kilo: Nihat Kara
71 kilo: Alperen Berber
80 kilo: Mert Çelik
92 kilo: Toygun Aktop
110 kilo: Cemal Yusuf Bakır
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak