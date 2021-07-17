Yıldız milli güreşçiler, Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak
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Yıldız milli güreşçiler, Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Yıldız milli güreşçiler, Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Yıldız milli güreşçiler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Yıldız milli güreşçiler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi serbest stilde temsil edecek milliler bugün Macaristan'a hareket edecek.

Kadın Milli Takımı 19 Temmuz'da, Grekoromen Milli Takımı ise 21 Temmuz'da Macaristan'a gidecek.

Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alacak milli güreşçiler şunlar:

Serbest Stil:

45 kilo: Alper Turan

48 kilo: Bekir Keser

51 kilo: Resul Doğan

55 kilo: Abdullah Toprak

60 kilo: Barış Ünsal

65 kilo: Serhat Büber

71 kilo: Cengizhan Ramazan Doğan

80 kilo: Murat Doğan

92 kilo: Rıfat Eren Gıdak

110 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kadınlar:

40 kilo: Cansu Özer

43 kilo: Edanur Ersoy

46 kilo: Şevval Çayır

49 kilo: Sevim Akbaş

53 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Selvi İlyasoğlu

61 kilo: Büşra Efe

65 kilo: Duygu Gen

69 kilo: Dilan Tan

73 kilo: Bükrenaz Sert

Grekoromen:

45 kilo: Sercan Kesgin

48 kilo: Servet Angi

51 kilo: Ahmet Ekrem Taşkınoğlu

55 kilo: Berati İnanç

60 kilo: Enes Ülkü

65 kilo: Nihat Kara

71 kilo: Alperen Berber

80 kilo: Mert Çelik

92 kilo: Toygun Aktop

110 kilo: Cemal Yusuf Bakır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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