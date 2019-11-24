Yıldız Milli Eskrim Takımı'ndan Avrupa'da iki bronz madalya

24.11.2019 22:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:28

Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ikinci gününde kılıç kategorisinde iki bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Sinan Par, Murat Sarp Aşık, Efe Dinç ve Alkım Öztürk'ten oluşan erkek milli takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Yıldız kızlar bireyselde mücadele eden Yağmur Erdağlı da bronz madalyaya ulaştı. Turnuvada Tuğçe Rana Kaya 6'ncı, Ezgi Koçer ise 7'nci sırayı aldı.

Kaynak: AA