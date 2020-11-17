Yıldız meyvesi nedir? 17 Kasım Masterchef tropikal meyveleri! Karambole nasıl tüketilir? Yıldız meyvesi faydaları nelerdir?

Pek çok faydası olan yıldız meyvesi 17 Kasım tarihinde Masterchef'te yapılacak yemeklerde ana madde olarak tanıtıldı. Yıldız meyvesi nedir? 17 Kasım Masterchef tropikal meyveleri! Karambole nasıl tüketilir? Yıldız meyvesi faydaları nelerdir?

Tropikal iklim özelliğini taşıması, tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün veren meyvelerden olan yıldız meyvesi hakkında merak edilenleri derledik. Karambola olarak da bilinen yıldız meyvesi, tropik meyvelerden biridir. Yaz aylarının vazgeçilmezi, bol sulu bir meyvedir. C ve B kompleks vitaminleri deposudur.Kesildiğinde yıldız görünümünü aldığı için ülkemizde yıldız meyvesi ismiyle anılır. Peki, yıldız meyvesinin faydaları neler?

YILDIZ MEYVESİ NEDİR?

Uzak Doğu'nun egzotik tatlarından olan yıldız meyvesi, kış günlerinin en büyük şifa kaynağı. Hem formunuzu korumak hem de bağışıklığınızı güçlendirmek istiyorsanız yıldız meyvesinin faydalarına bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Yıldız meyvesi ya da Karambola, Endonezya, Filipinler ve Malezya civarında görülür. Meyvesi Güneydoğu Asya, Güney Pasifik, Mikronezya ve Doğu Asya'nın bazı bölümlerinde sıklıkla tüketilir. Bu meyvede ayırt edici olarak çıkıntılar mevcuttur; yanlamasına kesildiği zaman yıldız şekli oluşur. Meyvenin tümü yenebilirdir ve elle yenir. Yemek yapımında kullanılmakta olup konservesi ve meyve suyu da yapılmaktadır. Vitamin değerleri oldukça yüksek olan yıldız meyvesinin adı, portakal ve greyfurt karışımı bir lezzete benzer.

Orijinal kökeninin Sri Lanka veya Endonezya olduğuna inanılmaktadır. Son yıllarda Avustralya, Pasifik adaları, Tahiti, Yeni Kaledonya, Papua Yeni Gine, Hawaii ve Guam gibi bölgelerde popülerite kazanmıştır. Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra bazı Güney Pasifik adalarında ve Afrika'da da ticari olarak üretimi yapılmaktadır.

YILDIZ MEYVESİ FAYDALARI NELERDİR?

- Fosfor, potasyum yönünden zengin olan yıldız meyvesi, güçlü antioksidan özelliklere sahip meyvelerden biridir.Ekşi bir tadı olan karambola C vitamini ve potasyum deposu olması ile öne çıkar.

- Şeker oranı düşük olması nedeniyle kilo vermek isteyenler tarafından tercih edilir

- C vitamini deposudur. Bu neden grip, nezle ve soğuk algınlığı hastalığına karşı koruyucudur.

- Damar tıkanıklıkları üzerinde iyileştirici etkileri olduğu görülmektedir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarına karşı iyileştirici etkiye sahiptir.

- Yaraların çabuk iyileşmesi ve diş eti sağlığı için oldukça faydalıdır.