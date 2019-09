Yıldız: "Memur-Sen kararlı bir duruş sergilemiştir"

20.09.2019 09:18

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, '5. Dönem Toplu Sözleşme'ye ilişkin, "Memur-Sen bu süreçte sözleşmeye imza atmayarak kararlı bir duruş sergilemiştir" dedi.



Yıldız, il divan toplantısında yaptığı açıklamada, yoğun ve stresli bir toplu sözleşme süreci geçirdiklerini ve Memur-Sen'in Kamu İşveren Heyetinin teklifini reddederek en büyük eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. 27 yıldır haklı bir mücadele verdiklerini kaydeden Yıldız, "Sendikacılığı iyilikleri çoğaltmanın ve kötülükleri azaltmanın bir yolu olduğu için yapıyoruz. Ülkemizin zor anlarında her türlü fedakarlığı ve çalışmayı şiar edinmiş bir teşkilatız. Bizim bu ülkeye borcumuz var fakat bu devletten de alacağımız var. Bu alacağımızı alabilmek ve üyelerimizin refahı adına her türlü meşru mücadeleyi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Geride bıraktığımız 5. Toplu Sözleşme sürecinde yaklaşık 5 milyon emekçinin hakkının alınması için her türlü mücadeleyi verdik. Fakat kamu işveren heyeti uzlaşmaya yanaşmadı. Konu hakem heyetine taşındı. Hakem heyeti de maalesef kamu işveren heyetinin noterliğini yaptı. Bu süreç sonunda, kamu işveren heyetinin güvenilirliği, hakem heyetinin özerkliği, 4688 Sayılı Kanunun yetersizliği tartışmalı hale gelmiştir. Bundan sonraki süreç öncelikle 4688 Sayılı Kanunun revize edilmesi için mücadele edeceğiz. Kanunun yetersizlikleri giderilmeden haklı mücadelemizi kazanmamızın mümkün olmadığı görülmüştür. Memur-Sen bu süreçte sözleşmeye imza atmayarak kararlı bir duruş sergilemiştir" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA