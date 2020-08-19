Yıldız Köşkü'nün 3 tonluk tarihi halısı restore ediliyor Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nda bulunan Yıldız Şale Köşkü'nün tarihi halısı restore ediliyor.

Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nda bulunan Yıldız Şale Köşkü'nün tarihi halısı restore ediliyor. 248 metrekarelik 'Türkiye'nin en büyük yekpare dokuması' olma özelliğini taşıyan 3 ton ağırlığındaki halının restorasyonunun yüzde 70'i tamamlandı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının zengin halı koleksiyonunda yer alan 468 metrekarelik Hereke halısının restorasyonu bitmek üzere. İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nı oluşturan yapılardan Yıldız Şale Köşkü'nün 1 No'lu Tören Salonu'na ait olan halı yüzeyinin yüzde 70'lik bölümünün restorasyonu tamamlandı. Bordürleri dışında 248 metrekare ile 'Türkiye'nin en büyük yekpare dokuması' olma özelliğini taşıyan halıda son olarak tesviye ve rötuş işlemleri gerçekleştirilecek. 3 ton ağırlığındaki tarihi halı, restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından ait olduğu tören salonunda sergilenmeye devam edecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Saraylar Halı Atölyesi Sorumlusu Mustafa Köksal, "Milli Sarayların envanterinde bulunan en büyük halımızın başındayız. Şu anda onarım işlemleri devam ediyor. Yüzde 70'lik kısmını tamamlamak üzereyiz. Yüzde 30 kalan kısmındaki çalışmalar devam ediyor. Biz bu halıyı 2018 yılında Yıldız Şale Köşkü'nden alarak çelik konstrüksiyon havuzda yıkadık. 6 ay gibi bir zaman içerisinde kuruttuk. Bakımlarını yaptıktan sonra bu mekana naklettik. Burada onarım çalışmaları devam etti. Şu anda yüzde 70'ini tamamladık. Kalan kısmını da 4-5 ay gibi bir zamanda tamamlayıp çalışmayı bitirmeyi tasarlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA