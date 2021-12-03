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Yıldız kızlarımız filede galibiyetle başladı

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Yıldız kızlarımız filede galibiyetle başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol takımı, ligin ilk haftasında Türk Telekom takımıyla karşı karşıya geldi.

MANİSA (Bültenler) - Müsabakayı 25-8, 25-8, 25-4'lük skorlarla 3-0 önde tamamlayan takımımız sezona galibiyetle başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, yıldız kızlar liginin ilk haftasında Atatürk Spor Salonu'nda Türk Telekom takımı ile karşılaştı. Caner Doğançay ve Selin Etker yönetimindeki takımımız karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergiledi. İlk seti 25-8 önde tamamlayan ekibimiz, ikinci setten de 25-8 önde ayrıldı. Müsabakanın son setini de 25-4 önde tamamlayan takımımız, maçı 3-0'lık skorla kazandı. Yeşil-beyazlı takımımız, bu sonuçla yıldız kızlar ligine galibiyetle başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş alınan galibiyetten ötürü takımımızı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Takımımız bir sonraki müsabakasında 9 Aralık Perşembe günü Ataspor ile Çok Amaçlı Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

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