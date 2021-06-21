Yıldız kızlarımız, 4'te 4 yaptı
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Yıldız kızlarımız, 4'te 4 yaptı

Yıldız kızlarımız, 4'te 4 yaptı
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yıldız Voleybol takımı, Valilik Turnuvası'nda karşılaştığı İl Gençlik Spor'u 3-1 mağlup etti.

Grubunda 4'te 4 yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, liderliğini korudu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Valilik Turnuvası kapsamında İl Gençlik Spor ile Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, seti 25-12 kazandı ve 1-0 öne geçti. Maçın ikinci seti 16-25 rakibin üstünlüğü ile sonuçlandı ve setler 1-1 eşitlendi.

Karşılaşmanın üçüncü seti 25-23, dördüncü seti 25-18 Manisa Büyükşehir Belediyespor üstünlüğü ile sonuçlandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmayı 3-1 kazanarak, galibiyet serisini 4 maça yükseltti ve grubunda liderliğini sürdürdü. Caner Doğançay, Selin Selçuk Etler ve Dudu Dirik yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyespor 24 Haziran Perşembe günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 12.00'de Saruhanlı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Bültenler

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